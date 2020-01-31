Ліон завдяки пенальті у доданий час вийшов у чвертьфінал Кубка Франції, здолавши Ніццу

У матчі 1/8 Кубка Франції Ніцца на власному полі поступилась Ліону. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Ніцца – Ліон – 1:2

Голи: Уна, 89 – Дембеле, 15, Ауар, 90+3 (пен.)

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Перший тайм пройшов за рівної гри, практично без моментів. Єдиний шанс забити використали гості: на 15-й хвилині Мусса Дембеле, отримавши передачу з лівого флангу, пробив у дальній кут воріт і м’яч по неймовірній дузі залетів у сітку.

По перерві господарі кинулись відігруватись і, як наслідок, володіли значною перевагою. "Ткачі" оборонялись як леви, однак потуги Ніцци в атаці таки увінчались взяттям воріт: на передостанній хвилині матчу Адам Уна отримав пас з центру поля, обійшов на швидкості захисника і потужно пробив у дев’ятку з лінії воротарського майданчика. Неймовірний і такий важливий гол.

Та вже за хвилину все перевернулось з ніг на голову. Данте жорстко зіграв у власному штрафному і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Хуссем Ауар підійшов до м’яча і потужно пробив у правий верхній кут воріт. Вальтер Бенітес вгадав напрямок польоту м’яча, однак не зміг зарадити пострілу півзахисника.

Прикра і не зовсім заслужена поразка Ніцци, яка вивела Ліон в 1/4 фіналу Кубка Франції.

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