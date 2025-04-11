У рамках перших чвертьфіналів Ліги Європи УЄФА 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/4 фіналу, перші матчі

Ліон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голи: Альмада, 26, Шеркі, 90+5 – Йоро, 45+4, Зіркзеє, 88

Рейнджерс – Атлетік – 0:0

Вилучення: Проппер, 13 (Рейнджерс)

Нереалізований пенальті: Беренгер, 82 (Атлетік)

Тоттенхем – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голи: Порро, 26 – Екітіке, 6

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Протистояння між Ліоном і Манчестер Юнайтед несподівано отримало нотку принциповості. Завдячувати слід Неманьї Матічу й Андре Онана – хавбек "ткачів" і голкіпер "дияволів" влаштували словесний баттл. Коротко кажучи, серб назвав камерунця найгіршим голкіпером в історії МЮ, а той парирував відсутністю трофеїв Неманьї у складі великого клубу (хоча Матіч тричі брав АПЛ з Челсі).

У підсумку обидва не змогли відстояти свою честь на полі. Неманья навіть на поле не вийшов, а Андре не зміг витягнути повільну подачу Альмади – сфера підскочила перед воротарем і спокійно залетіла у сітку. Втім, МЮ відігрався перед перервою зі свого стандарту. Перрі парирував крос від Фернандеша, Угарте зіграв на добиванні, а Йоро вдало підставив голову. 1:1!

Статистично матч був тотально рівним, але на практиці гості були значно гострішими. Хоча загалом моментів було небагато. "Дияволи", здавалося б, виграли зустріч на 88-й хвилині після навісу Фернандеша, який головою замкнув Зіркзеє – втім, на останніх секундах Шеркі зрівняв рахунок, добивши м'яч після удару Мікаутадзе (його постріл Онана парирував перед собою).

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Інші поєдинки завершились аналогічним результатом, але з меншою результативністю. Тоттенхем у рідних стінах розкатав 1:1 з Айнтрахтом – лондонці домінували, двічі влучили у каркас і мали гору моментів, однак на ранній гол Екітіке вдалося відповісти тільки раз.

Рейнджерс же у меншості втримав нічию з Атлетіком, граючи у меншості з 13-ї хвилини. Баски в таких умовах захопили тотальний контроль над ходом зустрічі, завдавши в п'ять разів більше ударів і навіть заробивши пенальті – втім, Беренгер пробив по центру, а голкіпер парирував. Зрештою, матч у Глазго завершився без голів.

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