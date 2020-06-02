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Ліон заплатив 11,5 млн за форварда Вільяреала – сума може стати значно більшою

20:48 236 Читать на русском
Ліон заплатив 11,5 млн за форварда Вільяреала – сума може стати значно більшою
Токо Екамбі / Сайт Ліона

Камерунський нападник Токо Екамбі продовжить свої виступи у складі Ліона.

Французький гранд на офіційному сайті оголосив про домовленість з Вільяреалом щодо повноцінного викупу гравця.

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Сума трансферу склала 11,5 млн євро, ще 4 передбачені бонусами. Також Вільяреал може отримати 50% з наступного продажу Екамбі, якщо Ліон зробить це до 15 вересня 2020 року. Особистий контракт нападника з "ткачами" розрахований на чотири роки.

Додамо, що Екамбі розпочинав сезон у Вільяреалі – 6 голів та 2 асисти у 18 матчах Прімери. Статистика за півроку у Лізі 1 скромніша – 2 голи та один асист, щоправда, й ігор лише 8.

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Теги
Трансфери Ліон Ліон Франція Токо Екамбі Токо Екамбі Вільяреал Вільяреал
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