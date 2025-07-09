Фінансовий контрольний орган французького футболу скасував своє попереднє рішення щодо Ліона. Апеляційна комісія дозволила клубу залишитись у Лізі 1, але запровадила обмеження на фонд зарплат і трансферні витрати, виходячи з поданого бюджету.

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Отже, Ліон зберігає місце в елітному дивізіоні та зможе проводити трансферну кампанію. Це стало великим полегшенням для клубу, який перебуває в стадії перебудови після зміни керівництва, – повідомляє L'Équipe.

У офіційній заяві на сайті клубу Ліон подякував комісії за "визнання амбіцій нової адміністрації", яка "налаштована на серйозне управління в майбутньому". У зверненні також підкреслюється підтримка з боку акціонерів, кредиторів, уболівальників, гравців, партнерів і навіть місцевої влади.

"Це лише перший крок на шляху до відновлення довіри до Ліона. Тепер ми можемо повністю зосередитись на спортивних цілях", – йдеться у фіналі заяви.

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