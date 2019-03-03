Ліон забив 5 голів Тулузі, Лілль здолав Діжон: 27 тур Ліги 1, матчі неділі

Відбулися чергові матчі 27-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 27 тур

Генгам – Нант – 0:0

Лілль – Діжон – 1:0

Гол: Лотоа, 72 (автогол)

Ніцца – Страсбур – 1:0

Гол: Атал, 20

Ліон – Тулуза – 5:1

Голи: Депай, 10, Траоре, 30, Фекір, 35, Дембеле, 67, 71 – Доссеві, 15

Лілль мінімально обіграв Діжон завдяки автоголу Лотоа та зберіг за собою друге місце. "Доги" не програють і Лізі 1 вже протягом 8-и матчів.

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Ніцца на власному полі здолала Старсбур і обійшла його в турнірній таблиці. Генгам, який знаходиться на останньому місці, не програє вже у трьох матчах поспіль. Сьогодні "феремери" розписали безгольову нічию з Нантом.

Ліон не залишив жодних шансів Тулузі, забивши у ворота "фіалок" аж 5 м'ячів. За гостей голом престижу відзначився Доссеві.