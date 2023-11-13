Ліон вперше в сезоні здобув перемогу, Ланс в драматичному матчі обіграв Марсель і піднявся в зону єврокубків: Ліга 1
Відбулися завершальні матчі 12 туру чемпіонату Франції. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 12 тур
Клермон – Лор'ян – 1:0
Гол: Сарачевіч, 69 (пен)
Лілль – Тулуза – 1:1
Голи: Йоро, 30 – Даллінга 65
Метц – Нант – 3:1
Голи: Керкоф, 3, Елісор, 28, Асоро, 85 – Сімон, 12
Ренн – Ліон – 0:1
Гол: О'Брайн, 67
Вилучення: Дує, 5
Ланс – Марсель – 1:0
Гол: Граді, 90+1
Лілль вже другий тур поспіль не може виграти в Лізі 1. На цей раз "доги" зіграли внічию з Тулузою, яка вперше за дві гри змогла набрати хоч якісь бали в чемпіонаті. Команда Паулу Фонсеки могла розраховувати й на більше, оскільки мала абсолютну перевагу і створювала моменти. Тулуза за весь матч завдала лише два удари по воротах Лілля.
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Один з головних матчів відбувався ввечері. Ренн приймав кризовий Ліон. Бретонці залишилися в меншості вже на 5 хвилині. "Ткачі" намагалися скористатися чисельною перевагою і врешті-решт їм це вдалося. Під керівництвом Фабіо Гроссо Ліон здобув першу перемогу в сезоні.
Ланс і Марселя закривали тур. Господарям поля відверто не щастило. Команда Франка Еса мала моменти і могла забивати мінімум один гол. Марсель здебільшого відбивав атаки Ланса, а в атаці майже нічого не продемонстрував. Вже в доданий час Джонатан Граді з кутового забив у ворота Лопеса.