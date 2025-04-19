Фіналісти сезону жіночої Ліги Чемпіонів 2024/25 зробили ще один крок для повернення трофею до Франції.

Жіноча Ліга чемпіонів. Сезон 2024/25

Арсенал – Ліон – 1:2

Голи: Кальдентей, 78 (пенальті) – Діані, 17, 82

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В напруженому першому матчі "каноніри" швидко пропустили м'яч на старті першого тайму. Голом відзначилась 30-річна Кадідіату Діані. Після цього Арсенал насів на ворота та був близький до того, щоб зрівняти рахунок, але на перерву команди пішли з мінімальною перевагою Ліона.

В середині другого тайму завдяки замінам гравчині Арсенала пожвавили гру і перехопили ініціативу в матчі. Зрештою англійським футболісткам вдалося заробити пенальті, яке на 78-й хвилині впевнено реалізувала Кальдентей.

Здавалось, що гра так і закінчиться з рахунком 1:1, але нестримна Діані забила такий важливий другий м'яч, який приніс перемогу французькій команді.

Додамо, що матч-відповідь між командами відбудеться 27 квітня в Ліоні.

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