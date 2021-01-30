У рамках 22-го туру чемпіонату Франції Ліон приймав Бордо. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 22-й тур

Ліон – Бордо – 2:1

Голи: Екамбі, 32, Дюбуа, 90+2 – Калу, 55

Ліон у поточному розіграші французького чемпіонату демонструє чудові результати, зазнавши лише двох поразок, а Бордо не програвав в останніх 4-х матчах. Зустріч команди розпочали жваво, але інколи не вистачало гостроти у діях нападників обох колективів.

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На 32-й хвилині "ліонські хлопчиська" швидко розіграли кутовий, подали у штрафний майданчик, а Екамбі опинився першим на підбиранні та впритул розстріляв кіпера "жирондинців". По перерві Бордо зумів зрівняти рахунок завдяки точному удару Калу після пасу з флангу. Все йшло до нічиєї, але Ліон вирвав перемогу на останніх хвилинах – це Дюбуа записав до свого активу справжній шедевр з гострого кута.

"Ліонські хлопчиська" тимчасово стали лідерами Ліги 1, набравши 46 пунктів і на 1 очко випередивши ПСЖ. Бордо залишився на 7 місці з 32 заліковими балами.

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