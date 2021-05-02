Франція, Ліга 1, 35-й тур

Монако – Ліон – 2:3

Голи: Фолланд, 25, Бен-Єддер, 86 (пенальті) – Депай, 57, Марселу, 77, Шеркі, 89

Вилучення: Какере, 70 (Л, друга жовта картка)

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Після синхронних перемог ПСЖ і Лілля напередодні обидві команди зобов'язані були перемагати на стадіоні Луї II, щоб зберегти шанси на чемпіонство. До того ж, Ліон у разі поразки міг остаточно попрощатися з надіями на виступи в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Рівна гра в першій половині не завадила монегаскам вийти вперед на 25-й хвилині. Це Кевін Фолланд після пасу Бен-Єддера вискочив на побачення з кіпером і класно пробив у кут.

"Ткачі" відігралися вже після перерви. На 57-й Мемфіс Депай змістився з правого флангу до центру, накрутив трьох оборонців і розкішно поклав у дальній кут – 1:1! Розвинути успіх ліонцям, які вже контролювали хід поєдинку, міг завадити Какере. Юний хавбек Ліона на 70-й хвилині бездумно сфолив у центрі поля, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково.

Однак, підопічні Руді Гарсії знайшли резерви, щоб зіграти за себе і "за того хлопця". Вагому роль знову відіграв Депай. На 77-й нідерландець майстерним навісом зі штрафного знайшов у карній зоні Марселу, який перевисів у повітрі всіх суперників і головою скерував м'яч у кут.

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Та втримати власну перевагу в меншості "ткачам" виявилося непросто. Під завісу матчу Лопеш порушив правила у власному штрафному майданчику, а Віссам Бен-Єддер елегантно підсік м'яч по центру з одинадцятиметрового – 2:2! Проте, вже за три хвилини Ліон знову був попереду. Це Раян Шеркі з меж штрафного пробив в один дотик після пасу Де Шільйо й вирвав перемогу для гостей.

Такий підсумок протистояння фактично вибив Монако з чемпіонських перегонів. Тепер Лілль має 76 очок, ПСЖ – 75, Монако – 71, а Ліон – 70 пунктів. Отже, основним завданням монегасків на фінальні три тури є збереження позицій від зазіхань "ткачів". Третє місце Ліги 1 дає путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів, а четверте – лише в груповий етап Ліги Європи.

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