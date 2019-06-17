Ліон вимагає у Тоттенхема 63 млн фунтів за Ндомбеле

Іспанія — 20:00 5148
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Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує
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Барселона спростувала домовленість із ГрізманномІспанія — 16:40 802
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Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу, – MarcaІспанія — 16:15 2071
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Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"Італія — 15:24 1102
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Президент ПСЖ розповів про майбутнє Мбаппе – категорична заяваФранція — 14:56 1815