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Ліон вимагає у Тоттенхема 63 млн фунтів за Ндомбеле

22:26 241 Читать на русском
Ліон вимагає у Тоттенхема 63 млн фунтів за Ндомбеле
Танге Ндомбеле / УЄФА

Ліон хоче отримати 63 млн фунтів за півзахисника Танге Ндомбеле.

Ліон та Тоттенхем розпочали переговори щодо півзахисника Танге Ндомбеле. За інформацією Sky Sports, "ткачі" хочуть отримати за гравця 63 млн фунтів.

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Тоттенхем планує провести гучну трансферну кампанію, щоб переконати головного тренера Маурісіо Почеттіно в амбіціях проекту.

Ліон вже встиг продати цього літа свого захисника Ферлана Менді у мадридський Реал. У ЗМІ повідомлялось про суму у розмірі 50 млн євро.

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