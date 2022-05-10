Ліон провалює сезон. Провідне французьке видання L'Equipe зробило огляд невдалої кампанії "ткачів" і виділило декілька цікавих моментів. Пікантний конфлікт розгорівся між спортивним директором Жунінью та захисником Марсело.

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У другому турі Ліон зазнав розгрому від Анже, а після матчу в роздягальні Марсело повівся непристойно. Бразилець пукнув та почав сміятися з цього разом з партнерами. Тодішнього спортдира це обурило – 34-річного захисника заслали в дубль.

До кінця сезону ніхто з учасників інциденту в Ліоні не затримався. Марсело не зіграв більше жодного матчу (хоча доти був основним) і взимку перейшов у Бордо. Жунінью через постійні суперечки також посеред сезону покинув клуб.