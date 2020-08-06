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Ліон відлякує Ювентус божевільною ціною на Ауара

15:38 - Читать на русском
Ліон відлякує Ювентус божевільною ціною на Ауара
Хуссем Ауар / Getty Images

Ліон готовий відпустити півзахисника Хуссема Ауара лише за умови дуже щедрої пропозиції.

Французький клуб вимагає за свою зірку чималі 70 млн євро, повідомляє Сalciomercato.

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Головним претендентом на Ауара вважається Ювентус, однак така сума може відлякати чемпіонів Італії. Туринці спробують збити ціну на 22-річного хавбека або ж чекатимуть до наступного літа. Позиції Ліона доволі міцні, адже чинний контракт гравця розрахований ще на три сезони.

У нинішньому сезоні Ауар провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Саме півзахисник став одним із героїв переможного матчу проти Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Завтра (7 серпня) команди зустрінуться знову.

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Теги
Франція Трансфери Трансфери Ювентуса Хуссем Хуссем Ауар Ювентус Ювентус Ліон Ліон Італія
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