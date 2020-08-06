Ліон відлякує Ювентус божевільною ціною на Ауара

Французький клуб вимагає за свою зірку чималі 70 млн євро, повідомляє Сalciomercato.

Ювентус – Ліон: Дибала може пропустити надважливий поєдинок Ліги чемпіонів

Головним претендентом на Ауара вважається Ювентус, однак така сума може відлякати чемпіонів Італії. Туринці спробують збити ціну на 22-річного хавбека або ж чекатимуть до наступного літа. Позиції Ліона доволі міцні, адже чинний контракт гравця розрахований ще на три сезони.

У нинішньому сезоні Ауар провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Саме півзахисник став одним із героїв переможного матчу проти Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Завтра (7 серпня) команди зустрінуться знову.

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