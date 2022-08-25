Бразильський хавбек Лукас Пакета ще може опинитися в АПЛ, якщо Ліон влаштує смачна пропозиція Вест Хема.

Вест Хема активно торгує Лукаса Пакета. Ліон відхилив пропозицію лондонців у розмірі 40 мільйонів євро, повідомляє Sky Sports.

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Англійський клуб не змирився з відмовою та відразу презентував покращену пропозицію. Вест Хем готовий віддати за Пакета 42 млн євро відразу та ще 15 млн у виглядів бонусів, додає L'Équipe.

Пакета перейшов у Ліон два роки тому з Мілана за 20 мільйонів євро. У минулому сезоні бразилець був ключовим виконавцем у складі "ткачів", відзначившись 11 голами та 6 асистами.