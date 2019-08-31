Ліон вдруге поспіль втратив очки у матчі Ліги 1

Команда Сілвінью не змогла впоратися з Бордо в четвертому турі чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 4 тур

Ліон – Бордо – 1:1

Голи: Депай, 32 – Бріан, 67

Вилучення: Мендес, 62 (Ліон)

Після поразки від Монпельє "ткачі" втратили очки в домашній зустрічі з Бордо. Перший тайм склався для Ліона вдало – господарі контролювали гру, створювали моменти і, зрештою, вийшли вперед після гола Мемфіса Депая на 32 хвилині.

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Оптимістичний настрій бронзового призера Франції зіпсувався в середині другого тайму – Мендес залишив партнерів у меншості. Це вже другий матч поспіль, коли Ліон не може обійтися без вилучення.

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Бордо скористався чисельною більшістю майже відразу – Джиммі Бріан засмутив свою колишню команду і приніс жирондинцям нічию. Після чотирьох турів в активі Ліона сім очок, у Бордо – 5 пунктів.