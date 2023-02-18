Ліга 1, 24 тур

Ліон – Осер – 1:2

Голи: Дембеле, 36 – Г. Перрен, 50 (пен.), Жубал, 53

Ліон проводить черговий посередній сезон, але останнім часом команда Лорана Блана демонструвала ознаки одужання – 10 очок у 4 турах. Продовження вдалої серії здавалось легким завданням, адже в гості приїхав Осер. Бургундці у чемпіонаті не могли виграти з жовтня і йшли на передостанній сходинці.

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Перший тайм виправдав передматчеві очікування. Ліон без надзусиль відкрив рахунок завдяки взаємодії Толіссо і Дембеле. Чемпіон світу 2018 року виконав чудову подачу з правого флангу, а потужний форвард переграв усіх на другому поверсі.

Все перевернулось з ніг на голову у другій половині. Осер за 3 хвилини не лише зрівняв рахунок, а й вийшов уперед. Діоманде перечепив Массенжо на лінії карного майданчика – пенальті. До "позначки" підійшов Гаетан Перрен і не без проблем переграв Лопеша. Через кілька миттєвостей оборона Ліона провалилась ще раз, загубивши Жубала на подачі кутового. "Ткачам" так і не вдалося вирвати бодай очко за решту 40 хвилин.

Перемога відроджує надію Осера на виживання, оскільки до рятівної зони тепер всього один пункт. Натомість Ліон повертається у сірі будні середняка Ліги 1 (дев'ята сходинка).

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