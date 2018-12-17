Ліон вдома розгромив Монако – росіянин Головін підвів монегасків

У матчі 18 туру французької Ліги 1 Ліон впевнено обіграв Монако. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга 1, 18-й тур

Ліон – Монако – 3:0

Голи: Ауар, 6, Фекір, 34, Менді, 59

Вилучення: Головін (Монако), 47

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Господарі заволоділи ініціативою та швидко відкрили рахунок – відзначився Ауар. Згодом Набіль Фекір подвоїв перевагу Ліона.

На початку другого тайму хавбек гостей Головін отримав пряму червону картку за грубу гру та позбавив Монако будь-яких надій на можливість відігратися.

Після цього Ліон влаштував облогу воріт суперника, і Менді довів рахунок до розгромного.

У Ліона 31 очко в активі та 3 сходинка в таблиці, Монако із 13 пунктами залишився на передостанньому місці.