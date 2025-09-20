У матчі п'ятого туру Ліги 1 зустрічались Ліон та Анже. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 5-й тур

Ліон – Анже – 1:0

Гол: Тесман, 65

Фонсека приїхав на базу Ліона під український хіт – відомо, що слухав екс-тренер Шахтаря

Ліон з самого початку матчу влаштував облогу штрафного майданчика Анже, але перший тайм, попри декілька непоганих нагод відзначитися, завершився безгольовою нічиєю. Показовою є статистика володіння м’ячем – 72% проти 28% на користь господарів. Анже за весь перший тайм завдав лише одного удару по воротах Ліона.

У другому таймі картина не змінилася: Ліон тиснув, Анже відбивався. Зрештою, господарі досягли свого: на 65-й хвилині захисник Ліона Таннер Тесман швидко зорієнтувався у штрафному майданчику й вдало зіграв на добиванні після розіграшу кутового. Цей гол виявився єдиним. Ліон мінімально переміг Анже: 1:0.

Ліга 1: Фонсека здобув перемогу, Дайєр забив дебютний гол за Монако – Погба і Фаті відпочивали