Ліон у меншості втримав перемогу над Нантом
Нант приймав Ліон в рамках 4-го туру французької першості. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга 1, 4-й тур
Нант – Ліон – 0:1
Гол: Дембеле, 35
Вилучення: Да Сілва, 78 (Л)
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Ліон невдало розпочав сезон, тому був змушений реабілітовуватись. Гості взяли гру під свій контроль, та на 35-й хвилині Дембеле відкрив рахунок.
Після перерви гравці Нанта вирівняли гру, але гості не мали наміру поступатись першою перемогою у сезоні, і навіть вилучення на наприкінці матчу у Ліона не змінило їхніх планів. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "ткачів".
Після 4-х турів Ліон розташувався на 6-й сходинці, Нант – 10-й.
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