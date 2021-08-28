Ліга 1, 4-й тур

Нант – Ліон – 0:1

Гол: Дембеле, 35

Вилучення: Да Сілва, 78 (Л)

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Ліон невдало розпочав сезон, тому був змушений реабілітовуватись. Гості взяли гру під свій контроль, та на 35-й хвилині Дембеле відкрив рахунок.

Після перерви гравці Нанта вирівняли гру, але гості не мали наміру поступатись першою перемогою у сезоні, і навіть вилучення на наприкінці матчу у Ліона не змінило їхніх планів. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "ткачів".

Після 4-х турів Ліон розташувався на 6-й сходинці, Нант – 10-й.

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