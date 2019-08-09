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Ліон у більшості розгромив Монако у матчі-відкритті французької Ліги 1

9 серпня 23:50 121 Читать на русском
Ліон у більшості розгромив Монако у матчі-відкритті французької Ліги 1
Монако – Ліон – 0:3 / AFP

У рамках 1-го туру чемпіонату Франції Ліон на виїзді здобув розгромну перемогу над Монако (3:0).

 

Чемпіонат Франції 2019/20, 1-й тур

Монако – Ліон – 0:3

Голи: Дембеле, 5, Депай, 36, Тусар, 80

Вилучення: Фабрегас, 30

Монако та Ліон відкривали новий сезон у чемпіонаті Франції. Гості вийшли вперед в рахунку вже на 5-ій хвилині, Дембеле замкнув подачу Траоре з кутового. Але основну перевагу Ліон здобув ближче до кінця першого тайму. На 30-ій хвилині Фабрегас підступно вдарив суперника ногою, і після перегляду відеоповтору побачив перед собою червону картку.

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Вже через 6 хвилин Депай зробив рахунок 0:2, забивши досить курйозний гол. Мемфіс пробив з 27 метрів, а голкіпер пропустив м'яч поміж ніг. А в другому таймі Тусар зробив рахунок розгромним, не залишивши жодних шансів монегаскам.

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Теги
Ліон Ліон Монако Монако Франція Монако - Ліон
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