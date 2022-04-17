В поєдинку 32-го туру чемпіонату Франції Ліон не залишив каменя на камені від Бордо. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 32-й тур

Ліон – Бордо – 6:1

Голи: М. Дембеле, 20, 90+1, Екамбі, 27, 68, Пакета, 34, Февр, 46 – Мара, 85, (пен.)

У стартовому складі Ліона вийшов Тете, а от Ігнатенко пропустив гру через перебір жовтих карток. Перемога "ткачів" була оформлена ще в першому таймі завдяки голам Мусси Дембеле, Екамбі та Пакета.

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Февр одразу по перерві забив четвертий м'яч, після чого Екамбі оформив дубль. Мара відквитав один м'яч ударом з пенальті, а крапку в зустрічі поставив Дембеле. Додамо, що Тете провів на полі 73 хвилини та не відзначився результативними діями.

Таким чином, Ліон набрав 49 очок та розташувався на восьмій сходинці, Бордо залишився передостаннім з 26 пунктами. До рятівного 17 місця відстань складає 4 залікових бали.

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