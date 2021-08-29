Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про придбання лівого захисника Ліона Максвела Корне. Контракт розрахований до літа 2026 року.

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Максвел, який здатен зіграти на кількох позиціях на обох флангах, обійшовся "бордовим" у 15 мільйонів фунтів, що є повторенням трансферного рекорду клубу. Таку ж суму Бернлі раніше платив ще за трьох гравців.

Додамо, що Корне провів у Ліоні шість з половиною років, протягом цього часу забивши 51 гол у 252 матчах.

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