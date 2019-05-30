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Ліон пробився до групової стадії ЛЧ завдяки перемозі Челсі у ЛЄ – французи могли зіграти з Динамо у кваліфікації

09:55 222 Читать на русском
Ліон пробився до групової стадії ЛЧ завдяки перемозі Челсі у ЛЄ – французи могли зіграти з Динамо у кваліфікації
Ліон / Твіттер клубу

Французький Ліон отримав пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Челсі переміг Арсенал у фіналі Ліги Європи з рахунком 4:1. Відтак, підопічні Саррі отримали право виступати у груповому етапі Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

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Крім того, "сині" пробились до групового етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру чрез АПЛ. Тобто, одна путівка переходить до команди, яка посіла третє місце у 5-ій країні у рейтингу УЄФА – це Ліон.

Зауважимо, що Ліон був потенційним суперником київського Динамо у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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