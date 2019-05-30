Ліон пробився до групової стадії ЛЧ завдяки перемозі Челсі у ЛЄ – французи могли зіграти з Динамо у кваліфікації

Французький Ліон отримав пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

Челсі переміг Арсенал у фіналі Ліги Європи з рахунком 4:1. Відтак, підопічні Саррі отримали право виступати у груповому етапі Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

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Крім того, "сині" пробились до групового етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру чрез АПЛ. Тобто, одна путівка переходить до команди, яка посіла третє місце у 5-ій країні у рейтингу УЄФА – це Ліон.

Зауважимо, що Ліон був потенційним суперником київського Динамо у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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