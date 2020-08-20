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ЛІОН - БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Ліон подарував Аяксу путівку у груповий етап Ліги чемпіонів

10:02 - Читать на русском
Ліон подарував Аяксу путівку у груповий етап Ліги чемпіонів
Ліон – Баварія / Фото UEFA

Не лише німецькі фанати вболівали за Баварію у півфіналі ЛЧ проти Ліона (3:0).

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

Ліон не зміг пробитись до фіналу Ліги чемпіонів, також підопічні Гарсії не забронювали собі місця у турнірі за підсумками Ліги 1.

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Цій новині невимовно зраділи у таборі Аякса. Саме амстердамці отримали пряму путівку у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру, адже фіналісти нинішнього сезону ЛЧ ПСЖ і Баварія вже впорались з цим завданням, повідомляє Telegraaf.

Нагадаємо, через пандемію чемпіонат Нідерландів був достроково завершений, і керівництво Ліги вирішило не вручати золоті медалі, незважаючи на лідерство Аякса.

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