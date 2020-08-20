Ліон подарував Аяксу путівку у груповий етап Ліги чемпіонів

Не лише німецькі фанати вболівали за Баварію у півфіналі ЛЧ проти Ліона (3:0).

Ліон не зміг пробитись до фіналу Ліги чемпіонів, також підопічні Гарсії не забронювали собі місця у турнірі за підсумками Ліги 1.

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Цій новині невимовно зраділи у таборі Аякса. Саме амстердамці отримали пряму путівку у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру, адже фіналісти нинішнього сезону ЛЧ ПСЖ і Баварія вже впорались з цим завданням, повідомляє Telegraaf.

Нагадаємо, через пандемію чемпіонат Нідерландів був достроково завершений, і керівництво Ліги вирішило не вручати золоті медалі, незважаючи на лідерство Аякса.

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