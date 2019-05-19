Ліон підтвердив призначення бразильського дуету – легендарний Жунінью повертається на берег Рони

Президент французького Ліона Жан-Мішель Ола підтвердив, що новим головним тренером "ткачів" стане Сілвінью, а посаду спортивного директора обійме Жунінью Пернамбукану.

"Сілвінью не має великого тренерського досвіду. Порівнювати його із Зіданом не хочу, та ми вже бачили, що гравці топ-рівня можуть швидко проявити себе в амбітних проектах.

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Він працював під керівництвом Манчіні, Гвардіоли, Венгера. Нам вдалося його переконати, хоч у нього й було чимало пропозицій", – заявив Ола в коментарі L'Equipe.

Сілвінью раніше працював асистентом головного тренера в низці бразильських клубів, міланському Інтері та збірної Бразилії. У квітні його призначили тренером збірної Бразилії U-23, яка мала б готуватися до Олімпіади-2020.

Натомість Жунінью Пернамбукану є культовою фігурою для фанатів Ліона. Гравцем він провів 8 років у складі "ткачів" (343 матчі, 100 голів у всіх турнірах) і 7 разів ставав чемпіоном Франції.