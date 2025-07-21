Ліон підпише центрального захисника португальського клубу Каза Піа – Рубена Клюйверта, інформує L'Équipe. За даними джерела, сума трансферу складе трохи більше 3 мільйонів євро. Контракт буде розрахований до 2030 року.

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Рубен – син відомого в минулому нідерландського футболіста Патріка Клюйверта, який є легендою Аякса і Барселони. У фіналі Ліги чемпіонів 1995 року в складі Аякса Клюйверт-старший забив єдиний м'яч у ворота Мілана (1:0).

24-річний Рубен у минулому сезоні провів 24 матчі за Каза Піа, забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу. Його брат Джастін грає за Борнмут разом з Іллею Забарним.

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