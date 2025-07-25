Ліон підписав центрального захисника португальського клубу Каза Піа – Рубена Клюйверта, інформує офіційний сайт "ткачів". Сума трансферу склала 3,7 млн євро. Ця сума може збільшитися ще на 600 тисяч євро коштом бонусів. Також Каза Піа має право на п'ятнадцять відсотків від наступного трансферного прибутку. Контракт буде розрахований до 2030 року.

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Якщо 24-річний Рубен Клюйверт зіграє в офіційному матчі, він стане четвертим нідерландцем в історії Ліона після Мішеля Вальке, Кенні Тете і Мемфіса Депая.

Рубен – син відомого в минулому нідерландського футболіста Патріка Клюйверта, який є легендою Аякса і Барселони. У фіналі Ліги чемпіонів 1995 року в складі Аякса Клюйверт-старший забив єдиний м'яч у ворота Мілана (1:0).

24-річний Рубен у минулому сезоні провів 24 матчі за Каза Піа, забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу. Його брат Джастін грає за Борнмут разом з Іллею Забарним.