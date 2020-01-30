Ліон підписав Бруно Гімараєса – ним цікавився Шахтар

Французький Ліон оголосив про перехід півзахисника бразильського Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса.

Капітан олімпійської збірної Бразилії став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гімараєс уклав із "ткачами" угоду до літа 2024 року. Французький гранд заплатив за хавбека 20 млн євро. Також Атлетіко Паранаенсе отримає 20 % від наступного трансферу 22-річного бразильця.

У сезоні-2019 Бруно Гімараєс провів 18 матчів у бразильській Серії А, в яких забив 1 м'яч. Раніше ним активно цікавився донецький Шахтар. Також на центрхава Паранаенсе претендували мадридський Атлетіко та Бенфіка.

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