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Ліон підписав Бруно Гімараєса – ним цікавився Шахтар

11:40 176 Читать на русском
Ліон підписав Бруно Гімараєса – ним цікавився Шахтар
Гімараєс і Жунінью / ФК Ліон

Французький Ліон оголосив про перехід півзахисника бразильського Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса.

Капітан олімпійської збірної Бразилії став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гімараєс уклав із "ткачами" угоду до літа 2024 року. Французький гранд заплатив за хавбека 20 млн євро. Також Атлетіко Паранаенсе отримає 20 % від наступного трансферу 22-річного бразильця.

У сезоні-2019 Бруно Гімараєс провів 18 матчів у бразильській Серії А, в яких забив 1 м'яч. Раніше ним активно цікавився донецький Шахтар. Також на центрхава Паранаенсе претендували мадридський Атлетіко та Бенфіка.

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Теги
Трансфери Ліон Ліон Франція Бразилія Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс Бруно Гімараєс
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