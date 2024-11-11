Франція 2024/25, 11-й тур

Ніцца – Лілль – 2:2

Голи: Діоп, 56, Луше, 90+6 – Фернандес-Пардо, 17, Баккер, 66

Гавр – Реймс – 0:3

Голи: Діакіте, 15, Накамура, 21, Іто, 57

Вилучення: Дігар, 23 (Гавр, за межами поля)

Монпельє – Брест – 3:1

Голи: Норден, 6, (пен.), Хазрі, 12, Кулібалі, 84 – Мартен, 50

Нереалізований пенальті: Норден, 60 (Монпельє)

Ренн – Тулуза – 0:2

Голи: Кінг, 14, Деннум, 23

Ліон – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Ляказетт, 29

Ніцца та Лілль розійшлись результативною нічиєю. "Доги" вийшли вперед завдяки голу Фернандеса-Пардо на початку гри, але Ніцца відігралась зусиллями Діопа по перерві. Баккер через 10 хвилин знову вивів Лілль вперед, але Луше на 90+6 хвилині врятував Ніццу від поразки.

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Реймс на виїзді розбив Гавр. Ще в першому таймі вдалось оформити впевнену перевагу завдяки голам Діакіте та Накамури, а Іто на старті другої половини встановив розгромний рахунок. А Брест, який сенсаційно має 10 очок після 4 матчів Ліги чемпіонів (4 місце), програв Монпельє. Норден та Хазрі в перші 12 хвилин вивели господарів вперед, Мартен один м'яч відквитав, але Кулібалі поставив крапку в зустрічі – 3:1! Відзначимо і нереалізований пенальті Нордена – рахунок мав всі шанси бути розгромним.

Тулуза на виїзді впевнено перемогла Ренн завдяки голам Кінга та Деннума ще в першому таймі. Ну а в центральній грі туру Ліон обіграв Сент-Етьєн в принциповому дербі. Гол "ткачів" на 29-й хвилині вийшов красивим: після навісу з кутового Толіссо намагався пробити через себе, однак вийшла передача на Ляказетта, який коліном пробив під поперечку – 1:0!

Як виявилось, гол екс-форварда Арсенала став єдиним у цій грі, хоча моментів вистачало. Так, Ліон до перерви мав ще кілька шансів, але Ларсоннер потягнув удар Верету під поперечку, а Ляказетт влучив у стійку. У другій половині Ларсоннер видав ще один крутий сейв, впоравшись з ударом Фофана. "Ткачі" ще й забили вдруге, але гол Нуами на 81-й хвилині скасували через гру рукою.

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