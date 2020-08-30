Жіноча Ліга чемпіонів, фінал

Вольфсбург – Ліон – 1:3

Голи: Попп, 58 – Ле Соммер, 25, Кумагаї, 44, Гуннарсдоттір, 88

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Француженки на правах фаворита поєдинку заволоділи ініціативою з перших хвилин, за що були винагороджені двома голами ще до перерви.

У другому таймі футболістки Вольфсбурга змогли відновити інтригу у поєдинку, на 58-й хвилині відзначилась Александра Попп. Проте номінальним господарям не вдалось перевести гру навіть в овертайм, натомість Ліон зумів добити суперника третім голом перед фінальним свистком.

Ліон здобуває перемогу у жіночій Лізі чемпіонів 5-й раз поспіль. Варто відзначити, що з цих 5-ти турнірів француженки тричі у фіналі обігрували саме Вольфсбург.

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