Ліон несподівано поступився Ніцці, Марсель розписав нічию з Бордо: Ліга 1, матчі неділі

Програма 22 туру чемпіонату Франції завершувалася трьома недільними матчами.

Ліга 1, 22 тур

Ніцца – Ліон – 2:1

Голи: Дольберг, 33, 64 – Екамбі, 45

Вилучення: Унас, 45+5 – Марсал, 22

Метц – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Нгетте, 44, 70, Діалло, 63 – Амума, 89

Бордо – Марсель – 0:0

День розпочався з несподіваної невдачі Ліона у Ніцці. Завдання підопічних Руді Гарсії суттєво ускладнив захисник Марсал, який залишив партнерів у меншості вже на 22 хвилині. Перевагою швидко скористався Дольберг, однак новачок "ткачів" Екамбі відновив рівновагу. Ліон мав непогані перспективи на другий тайм після вилучення Унаса, але у Ніцци були свої плани – той-таки Дольберг замкнув силовий простріл партнера і вирвав для "орлят" всі три очки.

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Метц впевнено розібрався із Сент-Етьєном, продовживши свою серію перемог до трьох турів. Героєм зустрічі став нападник "бордових" Опа Нгетте. Сенегалець відзначився голом у кожному з таймів, між ними "увірвався" Абіду Діалло. Єдина відповідь Сент-Етьєна – гол престижу на рахунку Амума.

Завершальний матч дня між Бордо і Марселем відверто розчарував. Команди завдали чимало ударів, щоправда, не кожен з них летів у ціль. Зрештою, глядачі так і покинули Матмют Атлантік, не побачивши забитих м'ячів – 0:0.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції