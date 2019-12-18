Ліон націлився на оренду Лемара

Французький Ліон збирається повернути на батьківщину півзахисника мадридського Атлетіко Тому Лемара.

"Ткачі" прагнуть орендувати атакувального хавбека до кінця сезону, стверджує Get French Football News.

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Атлетіко натомість готовий вести перемовини, якщо в угоді буде пункт про обов'язковий викуп Лемара після сезону 2019/20. Це ускладнює можливість трансферу, оскільки Ліону буде складно задовольнити фінансові апетити "матрацників". Влітку 2018-го вони заплатили Монако за перехід чемпіона світу 70 млн євро.

У нинішньому сезоні Тома Лемар провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не відзначився. Наразі він перестав бути основним виконавцем мадридців.

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