toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліон націлився на оренду Лемара

06:30 5 Читать на русском
Ліон націлився на оренду Лемара
Тома Лемар / PA Images

Французький Ліон збирається повернути на батьківщину півзахисника мадридського Атлетіко Тому Лемара.

"Ткачі" прагнуть орендувати атакувального хавбека до кінця сезону, стверджує Get French Football News.

У Депая підозра на розрив "хрестів" – лідер суперника України на Євро-2020 ризикує вилетіти до кінця сезону

Атлетіко натомість готовий вести перемовини, якщо в угоді буде пункт про обов'язковий викуп Лемара після сезону 2019/20. Це ускладнює можливість трансферу, оскільки Ліону буде складно задовольнити фінансові апетити "матрацників". Влітку 2018-го вони заплатили Монако за перехід чемпіона світу 70 млн євро.

У нинішньому сезоні Тома Лемар провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не відзначився. Наразі він перестав бути основним виконавцем мадридців.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

blog_ava
Васильков підтвердив інтерес Манчестер Сіті до Матвієнка
17 грудня
6262
Теги
Атлетіко Атлетіко Ліон Ліон Іспанія Франція Трансфери Тома Лемар Тома Лемар Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
25
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук