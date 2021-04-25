Головний тренер Ліона Руді Гарсія, швидше за все, покине французьку команду – контракт 57-річного фахівця з "ткачами" спливає 30 червня 2021 року. Наставник вже попросив своїх представників підшукати йому нове місце роботи, повідомляє beIN SPORTS.

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Боси Ліона дуже хотіли б бачити біля керма своєї команди Крістофа Гальтьє, однак переманити коуча Лілля буде вкрай важко. Як наслідок, "леви" обрали двох претендентів на місце Гарсії. Перший кандидат – нідерландський фахівець Петер Бос, якого нещодавно звільнили з Байєра, а другий – тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі, якого прагне підписати донецький Шахтар. До слова, сам італієць напередодні зізнався, що опинився перед дуже важким вибором щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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