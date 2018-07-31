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Ліон хоче продовжити контракт з Фекіром

13:43 198 Читать на русском
Ліон хоче продовжити контракт з Фекіром
Набіль Фекір / Фото: ФК Ліон

Лідер Ліона Набіль Фекір може підписати нову угоду з клубом.

Керівництво Ліона хоче продовжити співпрацю з півзахисником команди Набілем Фекіром, повідомляє France Football.

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До слова, діючий контракт француза з клубом завершується у 2020 році.

Нагадаємо, Фекіром раніше активно цікавився Ліверпуль. ЗМІ писали, що він вже встиг обрати номер у Ліверпулі, але перехід зірвався в останній момент через побоювання "червоних" щодо травми коліна француза. Мерсисайдці нібито спробували зменшити трансферну вартість півзахисника.

У сезоні 2017/18 Набіль Фекір у Лізі 1 провів 30 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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Ліон Ліон Франція Набіль Фекір Набіль Фекір
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