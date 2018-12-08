Ліон готовий продати Фекіра вже взимку

Лідер Ліона Набіль Фекір може покинути клуб вже у найближче трансферне вікно.

Ліон готовий відпустити атакувального півзахисника Набіля Фекіра в інший клуб вже у найближче трансферне вікно. Якщо 25-річний хавбек не прийме до Нового року пропозицію клубу підписати новий контракт, "ткачі" будуть готові продати Фекіра, повідомляє L'Equipe.

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Минулого літа хавбек збірної Франції був близьким до переходу в Ліверпуль, але в останній момент трансфер зірвався.

Чинний контракт Фекіра з клубом завершується влітку 2020 року. Нагадаємо, саме з Ліоном Шахтар зіграє вирішальний матч в 6 турі ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок Шахтар – Ліон пройде 12 грудня на НСК Олімпійський. Раніше УЄФА переніс дану гру з Харкова через введення в Україні воєнного стану.

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