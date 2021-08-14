Івуарійський фулбек Максвел Корне може переїхати на Туманний Альбіон.

Бернлі зробив Ліону пропозицію щодо Корне в розмірі 13,5 млн фунтів, інформує The Athletic. Французький клуб сума влаштувала, тому Бернлі отримав дозвіл на переговори з лівим захисником.

Корне вважається основним футболістом у Ліоні. За попередній сезон він відіграв 36 матчів у Лізі 1, а минулого року забивав Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Ліону конче потрібно гроші на трансфер Шакірі з Ліверпуля, тому "ткачі" готові відпустити івуарійця відносно дешево.

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