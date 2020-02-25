Ліон – Ювентус: туринці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус визначився із переліком гравців, які можуть вийти на поле в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Ліона.

Мауріціо Саррі взяв до Франції 22-х гравців, повідомляє офіційний твіттер "Старої синьйори".

Ліон – Ювентус: Руді Гарсія анонсував ще одну сенсацію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Воротарі: Щенсни, Пінсольо, Буффон

Захисники: Де Шільйо, К'єлліні, Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Бонуччі, Ругані

Півзахисники: П'яніч, Хедіра, Ремзі, Матюйді, Рабйо, Бентанкур

Нападники: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Ігуаїн, Бернардескі

Юве не допоможе травмований оборонець Мері Деміраль. Також під питанням участь у зустрічі з "ткачами" Хедіри та Кости. Обидва мають мікротравми.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.