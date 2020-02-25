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Ліон – Ювентус: туринці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів

19:41 149 Читать на русском
Ліон – Ювентус: туринці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів
Підготовка туринців / ФК Ювентус

Туринський Ювентус визначився із переліком гравців, які можуть вийти на поле в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Ліона.

 

Мауріціо Саррі взяв до Франції 22-х гравців, повідомляє офіційний твіттер "Старої синьйори".

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Воротарі: Щенсни, Пінсольо, Буффон

Захисники: Де Шільйо, К'єлліні, Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Бонуччі, Ругані

Півзахисники: П'яніч, Хедіра, Ремзі, Матюйді, Рабйо, Бентанкур

Нападники: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Ігуаїн, Бернардескі

Юве не допоможе травмований оборонець Мері Деміраль. Також під питанням участь у зустрічі з "ткачами" Хедіри та Кости. Обидва мають мікротравми.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ліон - Ювентус
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