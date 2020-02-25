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Ліон – Ювентус: Саррі відзначив сильні сторони "ткачів"

25 лютого 22:58 56 Читать на русском
Ліон – Ювентус: Саррі відзначив сильні сторони "ткачів"
Мауріціо Саррі / ФК Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думками перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Ліон – технічна команда, яка чудово готова фізично та вміє миттєво прискорюватися. Це небезпечний суперник, проти якого потрібно показати дуже хороший футбол.

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Кріштіану Роналду – гравець, якого високо цінують по всьому світу. Щоб судити про його форму, достатньо поглянути на статистику. Це видатний гравець, який у відмінному стані як фізично, так і психологічно", – цитує алленаторе "зебр" офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ліон - Ювентус
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