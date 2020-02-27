Ліон – Ювентус: Саррі озвучив головну проблему в грі "старої синьйори"

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів, що йому найбільше не сподобалося у грі "б'янконері" проти Ліона.

"Важко пояснити, чому так сталося, але в першому таймі ми просували м'яч занадто повільно, не було руху. Звичайно, суперник намагався пресингувати, відбирати м'яч і навіть забив.

Ліон – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Другий тайм був кращим, але, чесно кажучи, цього недостатньо для матчу Ліги чемпіонів. Не знаю чому, але я не можу донести до гравців важливість швидкого переміщення м'яча. Це фундаментальні основи. Ми будемо продовжувати працювати над цим, і рано чи пізно ця концепція дійде до них.

На тренуванні за день до гри м'яч переміщався в два рази швидше, ніж в самій грі. Повинно бути навпаки. Останнім часом ми багато чого робимо не так, як на тренуваннях. Я не можу зрозуміти, чому так відбувається", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що Ювентус прийматиме Ліон 17 березня. Перед битвою з французами "стара синьйора" зіграє з Інтером, Міланом, Болоньєю та Лечче.

Ліон сенсаційно обіграв Ювентус – чорний день Роналду та Дибали