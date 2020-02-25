toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
АРТЕМ БЄСЄДІН НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ДИНАМО ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ

Ліон – Ювентус: Руді Гарсія анонсував ще одну сенсацію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

18:36 95 Читать на русском
Ліон – Ювентус: Руді Гарсія анонсував ще одну сенсацію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Руді Гарсія / ФК Ліон

Керманич французького Ліона Руді Гарсія поділився думками щодо протистояння із туринським Ювентусом у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Ювентус зіграє точно так, як під орудою Саррі грали Наполі та Емполі. Це тонкий тактик, тут сумнівів бути не може. У той же час Ювентус настільки сильний, що на його гру зміна тренера не дуже-то і впливає.

Реал – Манчестер Сіті: поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обслуговуватиме італійська бригада арбітрів

Минулого тижня усі ми були впевнені, що переможуть Ліверпуль і ПСЖ. Тепер наша черга скористатися своїм шансом і показати свій найкращий футбол. Нам просто необхідно це зробити в першому матчі з Юве.

Якщо будемо лише оборонятися, не виграємо. Щоб перемогти, нам потрібна допомога вболівальників. Вони нададуть нам енергії і допоможуть зіграти на всі сто.

Роналду – дуже цілоспрямований футболіст. Чудово, що нам доведеться проти нього зіграти. Спеціального плану по його стримуванню у нас не буде, оскільки в такому випадку ще знадобляться схожі плани для Дибали та Ігуаїна", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду

blog_ava
Шахтар вирушив у Лісабон на матч проти Бенфіки – Каштру взяв лише одного нападника
15:44
5762
Теги
Ліон Ліон Ліга чемпіонів Руді Гарсія Руді Гарсія Ліон - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
44
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук