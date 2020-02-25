Ліон – Ювентус: Руді Гарсія анонсував ще одну сенсацію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Керманич французького Ліона Руді Гарсія поділився думками щодо протистояння із туринським Ювентусом у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ювентус зіграє точно так, як під орудою Саррі грали Наполі та Емполі. Це тонкий тактик, тут сумнівів бути не може. У той же час Ювентус настільки сильний, що на його гру зміна тренера не дуже-то і впливає.

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Минулого тижня усі ми були впевнені, що переможуть Ліверпуль і ПСЖ. Тепер наша черга скористатися своїм шансом і показати свій найкращий футбол. Нам просто необхідно це зробити в першому матчі з Юве.

Якщо будемо лише оборонятися, не виграємо. Щоб перемогти, нам потрібна допомога вболівальників. Вони нададуть нам енергії і допоможуть зіграти на всі сто.

Роналду – дуже цілоспрямований футболіст. Чудово, що нам доведеться проти нього зіграти. Спеціального плану по його стримуванню у нас не буде, оскільки в такому випадку ще знадобляться схожі плани для Дибали та Ігуаїна", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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