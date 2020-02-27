Ліон – Ювентус: Гарсія прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди

Головний тренер французького Ліона Руді Гарсія поділився емоціями щодо перемоги своїх підопічних у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:0).

"Матч розділився на дві половини. Ми дуже здорово провели перший тайм: не лише чудово захищалися, а й точно виконали план на гру. У другому таймі ми віддали володіння м'ячем супернику і постраждали від цього.

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Нам довелося активно оборонятися, тому що Ювентус випустив четвертого атакувального гравця. Ми не пропустили, і це чудово! Це дуже важливо, коли граєш перший матч вдома. Ми могли забити другий м'яч у першому таймі, коли були більш переконливими, і мені шкода, що ми цього не зробили", – цитує Гарсію офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ліон у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на власному полі здолав туринський Ювентус. Єдиний гол у зустрічі забив Люка Тусар. Матч-відповідь пройде 17 березня у Турині о 22:00.

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