toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
БЕНФІКА - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС

Ліон – Ювентус: Гарсія прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди

11:50 262 Читать на русском
Ліон – Ювентус: Гарсія прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди
Руді Гарсія / Твіттер ФК Ліон

Головний тренер французького Ліона Руді Гарсія поділився емоціями щодо перемоги своїх підопічних у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:0).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

"Матч розділився на дві половини. Ми дуже здорово провели перший тайм: не лише чудово захищалися, а й точно виконали план на гру. У другому таймі ми віддали володіння м'ячем супернику і постраждали від цього.

Ліон – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нам довелося активно оборонятися, тому що Ювентус випустив четвертого атакувального гравця. Ми не пропустили, і це чудово! Це дуже важливо, коли граєш перший матч вдома. Ми могли забити другий м'яч у першому таймі, коли були більш переконливими, і мені шкода, що ми цього не зробили", – цитує Гарсію офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ліон у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на власному полі здолав туринський Ювентус. Єдиний гол у зустрічі забив Люка Тусар. Матч-відповідь пройде 17 березня у Турині о 22:00.

Ліон сенсаційно обіграв Ювентус – чорний день Роналду та Дибали

blog_ava
Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
00:50
6178
Теги
Ліга чемпіонів 2019/20 Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Ліон Ліон Ліон - Ювентус Руді Гарсія Руді Гарсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
46
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук