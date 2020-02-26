Ліон – Ювентус: Де Лігту розбили голову – лікарі довго зупиняли кровотечу нідерландця

Найкращий молодий футболіст 2019 року Маттейс Де Лігт мало не потрапив на лікарняне ліжко.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліоном та Ювентусом на 30-й хвилині першого тайму стався небезпечний епізод. Після хаосу у штрафному майданчику захисник туринців Маттейс Де Лігт опинився на газоні – він зіткнувся з партнером по команді Алексом Сандро.

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Після того як 20-річний захисник підвівся – він став схожий на персонажа з фільмів Квентіна Тарантіно. Обличчя нідерландця було залите кров’ю і лікарям довелось довго приводити в порядок голову футболіста. Де Лігт зміг продовжити матч лише після того, як йому зробили перев'язку – оригінальну "шапку" з бинтів.

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