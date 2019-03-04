Ліон – Тулуза – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Ліон на власному полі розтрощив Тулузу в матчі 27-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 27 тур

Ліон – Тулуза – 5:1

Голи: Депай, 10, Траоре, 30, Фекір, 35, Дембеле, 67, 71 – Доссеві, 15

Депай вивів господарів вперед вже на 10-й хвилині. Однак Доссеві дуже швидко зрівняв рахунок. Після цього Ліон забив у ворота Тулузи ще 4 голи.

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Ліон набрав 49 очок та залишився на 3 місці в турнірній таблиці Ліги 1. У Тулузи 28 пунктів та 15 позиція.