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Ліон – Шахтар: матч Ліги чемпіонів пройде за порожніх трибун

09:25 2776 Читать на русском
Ліон – Шахтар: матч Ліги чемпіонів пройде за порожніх трибун
Матч Ліон – Шахтар пройде без глядачів / фото із соцмереж

Поєдинок 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 Ліон – Шахтар пройде без глядачів.

Ліон в рамках 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 прийме донецький Шахтар при порожніх трибунах стадіону. Причина – нещодавнє рішення УЄФА, яким французький клуб оштрафований на 100 тисяч євро та покараний двома поєдинками без вболівальників.

Ліга чемпіонів 2018/19: календар Шахтаря у груповому етапі

Організація покарала Ліон за поведінку фанатів перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 проти московського ЦСКА (2:3), перед та під час якого французи побились із росіянами.

Поєдинок Ліон – Шахтар відбудеться 2 жовтня. Інший матч без вболівальників Ліон проведе проти Хоффенхайма.

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19

Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Головне футбольні фанати Ліон Ліон УЄФА
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