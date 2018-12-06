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Ліон – Ренн – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Ліон – Ренн – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ліон – Ренн – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Суперники українських клубів у єврокубках з'ясовували хто сильніший у очному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга 1, 16-й тур

Ліон – Ренн – 0:2

Голи: Бен Арфа ,41, Сібачо, 43

Ліон вдома несподівано поступився Ренну. Гості, які нещодавно звільнили головного тренера, вийшли вперед під завісу першого тайму зусиллями Бен Арфа.

Ліга 1: Ліон перед матчем з Шахтарем програв Ренну, Бордо вирвав перемогу в Сент-Етьєна

А вже за дві хвилини після першого голу Ренн зумів подвоїти перевагу. Відзначився Сібачо на 43-й хвилині. Після 16-турів Ренн посідає 13 місце у Лізі 1, Ліон йде на 4 сходинці.

Зазначимо, що Ліон – суперник Шахтаря у Лізі чемпонів, а Ренн – суперник Динамо у Лізі Європи. Через тиждень Ліон поїде до Києва, де зіграє вирішальний матч проти Шахтаря. У цьому поєдинку команди розіграють долю другої путівки у плей-офф турніру.

Франція16 турЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Ренн: Середа 05 грудня 2018

Ліон
Матч завершено
0 : 2
Ренн
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Відеоновини Ліон - Ренн Ліон Ліон Ренн Ренн Франція
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