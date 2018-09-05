Ліон – головний суперник Шахтаря в боротьбі за 2-е місце у групі Ліги чемпіонів: його гравці втричі дорожчі

Ліон – все, що треба знати про суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів 2018/19

"Футбол 24" представляє Ліон, який зіграє проти донецького Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19. Чемпіон світу 2018 і компанія.

Ліон є головним конкурентом Шахтаря за бюджетом, трансферами та іменами гравців у боротьбі за друге місце і вихід у плей-офф ЛЧ. Принаймні британські букмекери бачать саме "ткачів" головним фаворитом на вихід в 1/8 з другого місця.

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Вартість складу Ліона оцінюють у 335 мільйонів євро. Не мільярд Ман Сіті, але й не 214 мільйонів Хоффенхайма чи 102 мільйони Шахтаря.

Найдорожчий гравець французького клубу – 25-річний капітан, результативний півзахисник Набіль Фекір, який вже півроку переходить в лави грандів АПЛ, але ніяк не дійде до місця призначення. Трансфермаркт наділив його 65-мільйонний цінником.

У Шахтаря, для порівняння, найдорожчі Марлос, Тайсон та Ісмаїлі тягнуть лише на 11 млн євро. Ще один з двозначною вартістю – Тарас Степаненко (10 мільйонів). Ліон має гравців, оцінених мінімум на 10 млн євро, більше – цілих 10.

Команда Женезіо непогано підсилилась влітку. Ліон витратив на трансфери 42 мільйони євро. Зокрема, найдорожче обійшовся крутий 22-річний форвард Мусса Дембеле, якого Селтік продав за 22 млн євро. Також за 6,5 придбали в майбутнього суперника Манчестер Сіті центрального захисника Джейсона Денаєра. Шахтар продав гравців на 59 млн євро (тут тільки Фред посприяв балансу), а скупився на 16,10.

Ліон заробив на трансферах значно більше: мінімум 90 мільйонів євро. Чого варте тільки повернення Маріано Діаса в Реал за 21 мільйон чи перехід 16-річного Віллема Геббельса в Монако за 20-тку.

Суперник Шахтаря має чимало прізвиськ: леви, ткачі, діти, аристократи, олімпійці.

Шахтар зустрінеться з Ліоном вперше у своїй історії. Проти клубів з Франції донеччани грають порівняно нечасто: у Лізі чемпіонів бились тільки з ПСЖ. програли обидва матчі насухо у 2015-му. У Кубку УЄФА/Лізі Європи вилітали від Монако та Лілля, проходили Марсель, а на груповому етапі били Ренн, Нансі та Тулузу.

"Діти" були сильнішими за Динамо в Лізі чемпіонів (обидва рази на груповому етапі у 2006-му) та в Лізі Європи за Чорноморець (1:0, 0:0 в 1/16 у 2014-му році). Українським клубам ще не програвали.

Попередні 3 виступи ліонців у Лізі чемпіонів завершувались фіаско: виліт у плей-офф кваліфікації, 4 і 3 місця. Востаннє Ліон грав у плей-офф ЛЧ ще 6 років тому. Та й то французи сконфузились – вилетіли в 1/8 фіналу від кіпрського АПОЕЛа. У ті часи "леви" 9 років поспіль виходили як мінімум в 1/8 фіналу.

Гоналон, Ляказетт, Толіссо, Умтіті, Діас – список зірок, яких Ліон відпустив за 2 літа, вражає. Якимсь дивом Фекір залишився в команді ще на півроку. "Ткачі" в останні роки стали схожими на Бенфіку, Порту і... Шахтар. Вони виховують гравців топ-класу і продають за грубі мільйони. Так і живуть.

Щоправда, коли Шахтар заробляє на привезених бразильцях, Ліон отримує зиск з власних вихованців. З усіх перелічених у попередньому абзаці гравців тільки Маріано Діас прийшов з Реала. Решта – всі свої рідненькі.

"Моєю метою є те, щоб 75% власних вихованців Ліона були серед найкращих бомбардирів", – це заява на когось там, а головного тренера клубу Бруно Женезіо.

Тільки у рік Євро-2016 Ліон переїхав зі старенького Жерлана на новий стадіон. Як тільки його не називали. І Стад де Люм'єр, і Стад Де Ліон, і Групама Стедіум (спонсорська назва за 18 млн євро на 3 роки). Зараз найчастіше вживають назву Парк Олімпік Ліон. Арена в передмісті Ліона вміщує майже 60 тисяч глядачів і приймала фінал Ліги Європи 2017/18. Також тут збірна України безславно поступилась Північній Ірландії 0:2 і достроково вилетіла з Євро-2016.

Трибуни стадіону Ліона на грі з Шахтарем будуть закриті через безлади на домашньому матчі проти ЦСКА.

Ліон завершив минулий сезон на 3-му місці, випередивши у боротьбі за Лігу чемпіонів Марсель.

Зараз команда Женезіо посідає лише 8-е місце: 2 перемоги і 2 поразки. Щоправда в зоні Ліги чемпіонів неочікувані Діжон і Тулуза, а відставання становить лише 3 очки.

Усі свої досягнення "ткачі" пережили в епоху 69-річного президента Ола, хоча клуб було засновано ще в 1950-му році. Месьє Жан-Мішель біля керма клубу понад 30 років. За цей час "діти" стали справжніми "левами": рекордні 7 поспіль чемпіонств Франції. Причому перший свій тріумф в історії Ліги 1 здобули лише у 2002-му.

В єврокубках найвища висота Ліона – півфінал Ліги чемпіонів-2010, Ліги Європи-2017 і Кубка Кубків-1964.

Бруно Женезіо полюбляє і нерідко варіює тактичні схеми, де незмінна тільки кількість захисників: 4-3-3, 4-2-3-1, і в 4-3-1-2. Тренер народився в Ліоні, був вихованцем клубу, грав там 10 років, а тренує з 2011-го (спочатку 4 роки як асистент). Поки жодних успіхів, крім повернення в Лігу чемпіонів: у 2016-му пройти Ювентус і Севілью не зміг (зате дійшов до півфіналу ЛЄ), тепер чекає свій другий виступ на груповому етапі.

Фанати частенько вимагали відставки Женезіо ще в минулому сезоні. Схоже, що нинішній сезон – останній шанс тренера з ліонським серцем.

Найслабше місце Ліон – центр захисту. Марсело – ок, а далі порожнеча. Купили Денаєра, але чи додасть цей резервіст Сіті надійності? "Леви" прочистили пів Європи у пошуках нового стопера, а після кількох провалів (Міна, Діалло, Чалета-Цар) зробили ще одну ризиковану ставку. Команда, яка цього року вилетіла від московського ЦСКА, пропустивши 3 голи вдома, все ще залишається вразливою.

Капітан і лідер "ткачів" наразі залишається у незрозумілому стані. Чемпіон світу 2018 (виходив на заміну майже в кожному матчі, але не відзначився нічим) Набіль Фекір зіграв лише 100 хвилин у 2-х стартових матчах із 4-х, не видавши жодної результативної дії. Зрив трансферів у Ліверпуль і Челсі, хлопець тяжко пережив.

Поки Фекір доходить до себе, лідерами атаки Ліона залишаються Мемфіс Депай (гол плюс асист) і Бертран Траоре (2 голи). Ще один на рахунку Мартіна Тер'є – 21-річного чемпіона міжсезоння. Крайній форвард, який забив 7 голів у 5 матчах відбору до молодіжного Євро-2019, згодом додав ще 5 за Ліон у літніх спарингах. Є ще дві 18-річні перлини: англієць Гріффітс і травмований француз Гуїрі, а також 21-річний івуарієць Максвелл Корне, який ніяк не віднайде свою гру. Глибина складу атаки "ткачів" просто вражає, але на результатах поки не особливо відбивається.

Депай своїми подвигами під кінець сезону 2017/18 фактично зберіг для Женезіо посаду, а для клубу виборов путівку в ЛЧ. До слова, екс-нападника Манчестер Юнайтед нещодавно пограбували на півтора мільйона євро, поки він безуспішно намагався взяти ворота Ніцци в чемпіонаті.

Ліон нині – це така команда: можуть 29 разів пробити по воротах, а програти супернику, який завдав 8 ударів. У чемпіонаті Франції 2018/19 вони володіють м'ячем мінімум 60, а максимум 68 відсотків часу.

Вердикт: нинішній Ліон навіть оновленому Шахтарю цілком по зубах, хоч це і далеко не останній представник топ-5 чемпіонатів. Цікава, атлетична команда з креативними нападниками, півзахисниками і багатством вибору на флангах захисту, яка не буде простим суперником, але цілком здатна надати донецьким бразильцям достатньо простору для атак.

Ліга чемпіонів 2018/19: календар Шахтаря у груповому етапі