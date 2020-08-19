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Ліон – Баварія: Гнабрі не очікує легкої прогулянки у півфіналі Ліги чемпіонів

06:00 - Читать на русском
Ліон – Баварія: Гнабрі не очікує легкої прогулянки у півфіналі Ліги чемпіонів
Серж Гнабрі / Фото з відкритих джерел

Форвард мюнхенської Баварії Серж Гнабрі поділився очікуваннями від півфіналу Ліги чемпіонів.

 

"Я не очікую легкої гри. Ми розуміємо, що Ліон переміг Ювентус і Манчестер Сіті, а вони обоє були фаворитами. Тепер, здається, фаворити ми, так що треба бути обережними.

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Знаємо, що Ліон сильний на контратаках і хороший в обороні, тому треба з першої хвилини включитися в гру і постаратися провести якісний матч. Хто перемагає в Лізі чемпіонів, той стає найкращою командою в Європі. Це нам і потрібно. Було б чудово так закінчити сезон. Це великий виклик для всіх нас – ми його приймаємо", – цитує Гнабрі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліон – Баварія відбудеться сьогодні, 19 серпня, початок гри о 22:00.

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Теги
Ліон Ліон Баварія Баварія Ліон - Баварія Ліга чемпіонів Серж Серж Гнабрі
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