У матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги Ліверпуль каменя на камені не залишив від Лінкольн Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинний чемпіон Англії завітав у гості до представника Ліги 1 Лінкольн Сіті. Підопічні Клоппа без проблем пройшли черговий бар'єр на шляху до фіналу турніру, подарувавши глядачам справжню гольову феєрію.

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Шакірі, Мінаміно і двічі Джонс ще до перерви зробили рахунок більш ніж комфортним. Одразу після відпочинку другий гол Мінаміно приспав пильність мерсисайдців і вони двічі пропустили. Та згодом Груїч і Орігі завершили розгром і вивели Ліверпуль до 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, де ті зустрінуться з лондонським Арсеналом.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка англійської ліги є Манчестер Сіті.

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