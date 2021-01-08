Форвард Фламенго Лінкольн не перейде у Динамо в зимове трансферне вікно, повідомив Співаковський у програмі "ТаТоТаке". Бразилець не входить в шорт-лист киян на позицію нападника.

Динамо не підпише Лінкольна – у бразильського форварда з'явився інший варіант в Європі

За інформацією джерела, піврічна оренда форварда коштувала б Динамо менше 500 тисяч євро, право викупу – 4 млн, а зарплата також не більше 500 тисяч.

Зауважимо, контракт Лінкольна з Фламенго розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює бразильця в 5,40 млн євро.

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