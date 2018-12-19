Лінія воріт неймовірним чином врятувала команду від голу в матчі Кубка Нідерландів – курйоз дня

Англія — 13:55 5012
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"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка ліги
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Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче – турки все ще цікавляться українцемАнглія — 12:28 939
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Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренеромАнглія — 11:35 6807
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"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегербер, першої жінки із Золотим м'ячемОвертайм — 11:00 2742
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Роналду продає будинок в Манчестері – помешкання оцінюється у кругленьку сумуАнглія — 10:32 1433
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