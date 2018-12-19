Лінія воріт неймовірним чином врятувала команду від голу в матчі Кубка Нідерландів – курйоз дня

В поєдинку 1/8 фіналу Кубка Нідерландів АЗ легко розбив Зволле з рахунком 5:0. Цей матч також запам'ятався неординарним епізодом.

На 16-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу Кубка Нідерландів АЗ – Зволле глядачі стали свідками унікального моменту. За рахунку 1:0 гравець господарів класно підсік м'яч над голкіпером та вже готувався святкувати взяття воріт.

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Втім, не судилось. Круглий перелетів голкіпера та опускався у ворота, проте влучив у самісіньку лінію, після чого вилетів у поле. Таке враження, що самі футболісти не зрозуміли, яким чином не було голу.

Попри це матч завершився переконливою перемогою АЗ з рахунком 5:0.