28-річний вихованець МЮ відмовився продовжувати контракт, інформує ESPN. Лінгард хоче, щоб йому гарантували регулярну ігрову практику, аби він міг поїхати на ЧС-2022 зі збірною Англії.

Манчестер Юнайтед намагався віддати Лінгарда Вест Хему – гравець не захотів повертатись

Якщо ж сторонам не вдасться домовитись щодо нової угоди, Джессі покине рідний клуб вже влітку 2022 року, коли завершиться дія його нинішнього договір. Цікаво, що влітку до атакувального хавбека проявляли інтерес англійські й іноземні колективи, але Уле Гуннар Сульшер захотів залишити гравця в Манчестері.

Щоправда, у поточному сезоні справи у Джессі Лінгарда не дуже – він провів лише 4 хвилини на футбольному полі в офіційному матчі.

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